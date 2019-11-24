財政司司長陳茂波發表網誌稱，上星期美國國會通過《香港人權與民主法案》以及另一項有關香港的法案後，本港金融市場反應平靜、如常運作，港匯和利率穩定，也不見有大規模的資金流出。

陳茂波認為，有關法案對香港的影響取決於美國政府態度，後者除了跟香港的社會事件和政治情況往後的發展有關外，更視乎中美關係和美國本土的政治，特區政府會密切留意，動態評估。他重申法案的通過毫無理據，美國不應干預香港內部事務，因此強烈反對，認為美國政府應該審慎從事，避免損害雙方的利益。

陳茂波亦提到，上星期代表特區政府與商務部副部長王炳南簽署了《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉（CEPA）服務貿易協議》的修訂協議，進一步便利香港企業和專業人士進入內地市場並降低准入門檻。修訂涵蓋金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視電影、旅遊服務等，為業界帶來新商機。開放措施包括取消或放寬設立公司的股權比例、資本要求、業務範圍等限制，也放寬了香港專業人士到內地提供服務的資質要求，讓香港公司和專業人士更容易在內地取得「先行者」的優勢。修訂協議中的一些措施是在廣東省或大灣區以先行先試方式實施，將有助加快推動大灣區實現服務貿易自由化。