「When we vote, we take back our power to choose, to speak up, and to stand with those who support us and each other.」柬埔寨作家兼人權運動者黃良（Loung Ung）告訴大家投票的重要性。假如過去半年大家花龐大精力去關心自己的家，我建議11月24日只做一件事：投票，唯有透過選票可以將大家過去半年流過的汗水體現出來。

過去無論是區議會抑或是立法會選舉，均有不少聲稱本土派人士杯葛選舉，認為是小圈子選舉又或者不希望含淚投票，有關杯葛或焦土建議最大影響是體現在2018年的立法會補選上，非建制派失落九西一席，因為欠缺了一整代青年人的選票。

中大政治與行政學系講師蔡子強在2018年9月一篇題為〈三月補選青年投票率跌幅最為突出〉的文章，分析了年輕人不投票對非建制派造成的衝擊及影響。他將選民按年齡劃分出「青年」(18至40歲)、「中年」(41至60歲)以及「老年」(61歲以上)3個界別。

蔡子強同時將2016年立法會換屆以及2018年補選作對比，分析了不同年齡層的投票率，結果發現「青年」組別在2018年新東、港島以及九西補選中的投票率，較2018年立法會選舉減少22至27個百分點，結果出現令人意外的結果，九龍西議席由民建聯鄭泳舜取得，港島及新東雖然由非建制派「取回」議席，但過程驚險。

回看今屆區議會選舉，整體登記選民由2018年的381.43萬人增加至413.29萬人，若細分這413.29萬名登記選民，大家可以看到蔡子強口中的「青年」、「中年」以及「老年」的比例，這裡重點探討「老年」票。

以61歲以上登記選民進計算，413.29萬名中有32%屬於「老年」選民，18區中「老年」比例最高的地區是灣仔區，「老年」比例達到38.9%，其次是東區及黃大仙區，分別達到35.8%及35.2%，相反一些新界區「老年」票的比例不高，最低的元朗只有25.2%。

為什麼要特別提出「青年」、「中年」選民與「老年」選民的比例？因為在「老年」票的投票率在種種不知名的原因下普遍穩定，2016年及2018年立法會選舉及補選中，「老年」的投票率跌幅相對較細，即是他們會在種種原因下一定會出來投票。若過去6個月選民爭取的表達的是同一訴求的話，為甚麼願意堅持6個月卻不願意堅持6小時？

不要輕易放棄投票的權利，若有人告訴區議會不重要不要投票的話，你可以告訴他區議會是「一國兩制」其中一個最重要的體現。首先區議會會產生452個民選議席(另有27個當然議席)，另外立法會功能組別中區議會(第一)及區議會(第二)合共會產生6席立法會議員，最後則是產生特首的選舉委會員，港九各區議會及新界各區議會共產生117名選舉委員會成員。簡而言之，即是區議會選舉若未能成功進行，會直接影響新一屆立法會以及下一任行政長官，即是告訴大家「一國兩制」受到波及！

黃良是何許人？她是柬埔寨共產黨肆虐下的倖存者，在2000年出版回憶錄：《他們先殺了我父親：一個柬埔寨女兒的回憶錄》（First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers），該回憶錄在2017年被拍成電影。

李鴻彥

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