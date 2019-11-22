本周有網民發起投訴曠視行動，呼籲向港交所發出電郵，投訴曠視不適宜上市。

路透社引述消息人士報道，阿里巴巴（9988）有份投資的內地AI獨角獸公司曠視科技未能通過本周四的上市聆訊，港交所將對其索取更多資料。消息透露，上市委員會在經過一番冗長討論後，決定對曠視提出更多問題。消息進一步透露，有關疑慮包括公司在上月受到美國制裁後，是否依然適合尋求上市。

曠視早前捲入中美貿易戰，美國商務部宣布，將包括曠視在內的數間科企加入實體清單，指控其涉及監控少數族裔穆斯林。未經美國政府許可，企業將無法購買美供應商提供的原件，包括芯片等對科技企業至關重要的零件。曠視當時回覆，指控毫無根據，亦反對制裁行動。

而本周有網民發起投訴曠視行動，呼籲向港交所發出電郵，投訴曠視不適宜上市。

消息續指，曠視方面正準備對上市委員會的回覆。曠視對未通過聆訊的報道不予置評。

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