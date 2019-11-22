美高梅中國（2282）聯席董事長何超瓊今日出席澳門旅遊功績勳章儀式，她接受當地傳媒訪問時表示，就其早前在聯合國人權理事會的發言，認為在過去數個月，外間的看法未能夠正確反映她的看法，而美國最近通過《香港人權與民主法案》，不見得對香港的發展有正面的作用。此外，何超瓊亦就早前減持美國美高梅0.88%權益套現逾10億元方面解畫，強調減磅不宜與美國美高梅或賭牌續牌聯繫在一起。

何超瓊今年9月出席聯合國人權理事會，在會上就香港的形勢發言，何超瓊今日表示，她個人、公司及員工均有在港活動及營運，在過去數個月，她認為外間的看法未能夠正確反映其看法。她認為，向來是其中一個最好及安全的城市，並且講求法治及保護，但是現時竟然因為一條條例的立法問題，觸發不同爭論，反而需要為香港是否民主而去爭辯。她還指，她想香港將來可以繼續做好，但是目前明顯未有給予香港機會就一些錯的決策去闡釋。她更認為，目前反而美國要立法，將原來港美特殊的貿易關係抽離，最終她不見得對香港有正面及建設性的好處。

何超瓊當日以香港各界婦女聯合協進會主席身份在會上譴責示威者日益暴力的行為，稱許多年輕人離家出走成為前線暴徒，被煽動犯罪。她強調不容許孩子被利用，呼籲國際社會譴責組織示威者，表明暴力極端主義只會給香港留下無法彌補的傷痕。

至於她減持美國美高梅權益一事，她解釋有關投資純為私人投資，剛巧遇到機會，可以藉此重組個人的投資組合，增加流動性，但她沽出的股份只屬組合的一小部分，並會繼續持有餘下的美國美高梅股份。至於在沽售美國美高梅部份股份後，會用作甚麼新投資，她則說：「不時都有新投資」。她又強調，是次減磅，不宜與美國美國梅或賭牌續牌聯繫在一起，雙方繼續維持合作伙伴的關係，而非令彼此的關係疏遠。

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