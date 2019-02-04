中美貿易談判前景未明，國家主席習近平亦首次就部分協議發表評論，恒指尾市升幅擴大，陰陽燭呈十字星，顯示市場待變。

恒指今早借中國邀請美國代表訪華、美國傳推遲執行新關稅而高開118點，升幅最多擴大至223點，早段升幅曾收窄至20點，但臨近尾市外電報道習近平言論後升幅擴大，最終收市升128點或0.48%，報26595點，成交金額672億元，較上日減少10.9%；國指升55點或0.54%，報10506點。

走勢上，除呈十字星之外，亦醞釀10天線(26694.01點)跌穿50天線(26652.63點)的可能。

萬洲（0288）升1.86%，收報8.2元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌1.37%，收報6.47元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.28%，收報333.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；平保（2318）跌0.33%，收報90.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

習近平發言後，多隻貿易股股價均炒高，一是升幅擴大，一是止跌回升，又或跌幅收窄。收市時，萬洲（0288）升1.86%，收報8.2元；申洲國際（2313）升1.35%，收報104.8元；創科實業（0669）跌0.08%，收報59.2元；瑞聲（2018）升0.55%，收報55.3元；舜宇（2382）升0.49%，收報122元。

昨日急瀉逾九成並停牌的雅高（3313）、卡森（0496），今日復牌表現各異，但同樣於早市見高位，午後平淡，大股東遭「斬倉」的雅高最多跌37%，高位升9%，收市跌8.2%報0.28元；而否認殺人鯨資本指控的卡森高開117%後不斷向上，最多升603%，高見3.2元，收市報2.63，升478%。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升1.01%或268點，升幅最大的是瑞聲，累升8.01%，其後為騰訊、中海外（0688），分別升4.25%及4.1%；表現最差的是石藥（1093）累跌3.85%，其後為萬洲、金沙中國（1928），分別挫3.5%及2.2%。

國指方面，過去5個交易日累升0.78%或81點，升幅最大的是中國建材（3323），累升7%，其後為海螺水泥（0914）及騰訊，分別累升5.6%，及4.25%。表現最差的是中國燃氣（0384）累跌3.96%，其後為石藥及信行，後者跌2.8%。

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