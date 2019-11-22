中環中心「大買家」中國港澳台僑和平發展總會今日牽頭25個團體於本港多間報章刊登頭版及內頁全頁廣告，並以「保護家園以正制暴香港大聯盟」名義聯署，聯署名單包括首富李嘉誠旗下的長江實業（1113）、恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）、太古地產（1972）、九倉（0004）及信和（0083）等地產商等。

除了地產商，其他團體及公司包括國泰航空（0293）、星島（1105）、中華總商會、地產建設商會、中華出入口商會地產及一帶一路總商會等。

今次「保護家園以正制暴香港大聯盟」以香港工商界致全港市民的一封信「愛護香港 守護家園」為題，文中提到「『一國兩制』」受到嚴重挑戰」，「幾代人共努力打拚得來的安穩生活，決不能讓少數人毀於一旦」，「愛護香港、守護家園，工商界責無旁貸」等。

在持續超過五個月的社會運動期間，多間大地產商及商界團體均已以個人及商界組織名義刊登廣告，當中又以長和系創辦人李嘉誠的廣告最廣為人知，他在八月中曾刊登兩個版本廣告，其中一個寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8字，另一版本強調反暴力。

其他報道：

【裝修業務】基石控股1.2億收購裝修及家具公司

【港股午市】恒指半日升69點 卡森升4.6倍

【拆息走勢】港元1個月HIBOR創3個半月最大跌幅

【內銀裁員】傳工商銀行阿根廷子公司裁員最多百人

【股份異動】摩通、野村降莎莎目標價 莎莎早段最多跌逾4%

莎莎擬關30店 稱減租六成也蝕 上月至今港澳同店跌39%

【股份異動】摩通、野村降莎莎目標價 莎莎早段最多跌逾4%

【沽空狙擊】GMT指符合詐騙特徵 中國飛鶴停牌