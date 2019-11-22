港澳雲石及花崗石工程承建商基石控股（1592）公布，以1.2億元作價收購Firmstone Holdings Limited，當中1650萬元以現金支付，1.035億元以可換股債券結付。

Firmstone Holdings Limited主要業務為供應及安裝固定裝置及傢具、裝飾材料及相關裝修工程的項目營運以及供應固定裝置及家具及裝飾材料，於香港及澳門持有三個固定裝置及家具國際品牌，包括Dada、Molteni&C 及Arredo3，並為本港另一個陶瓷及浴室產品國際品牌Dongpeng的獨家授權經銷商。截至2018年底，Firmstone Holdings Limited稅後溢利為696萬元，今年上半年稅前溢利為262萬元。

根據買賣協議，Firmstone Holdings Limited保證於2020年及2021年底稅後純利不少於1500萬元。

基石控股主席兼大股東雷雨潤目前持股量為70.43%，倘上述可換股債券換悉數兌換，雷雨潤持股量將降至54.7%，賣方皆聚、廣天及Focus Force將持股22.33%。

基石控股中午收報0.27元，跌1.8%。

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