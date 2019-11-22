中國副總理劉鶴據悉邀請美國貿易代表本月訪華，加上有傳美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅，港股今早高開118點，其後最多升223點，高見26690點，一度升穿10天線(26688.11點)及50天線(26651.45點) ，之後升幅不斷收窄，最低只升20點。

港股半日升69點或0.26%，報26536點，成交金額357億元；國指升34點或0.33%，報10484點。走勢上，10天線正向下，有機會跌穿50天線。

萬洲（0288）升1.74%，收報8.19元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌1.37%，收報6.47元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.65%，收報77.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；平保（2318）跌0.44%，收報90.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

昨日急瀉逾九成並停牌的雅高（3313）、卡森（0496），今日復牌表現各異，大股東遭「斬倉」的雅高最多跌37%，高位升9%，半日跌1.6%報0.3元；而否認殺人鯨資本指控的卡森高開117%後不斷向上，最多升603%，高見3.2元。

莎莎國際（0178）中期業績強差人意，有大行下調莎莎目標價，莎莎最多跌4.4%，半日收報1.73元，跌3.8%。

美團點評（3690）第三季收入升44.1%至274.93億元人民幣，高於市場預期；純利為13.35億元人民幣，去年同期蝕832.95億元人民幣。今早高開一成後，最多曾升12.6%，創上市新高103.5元，半日升8.2%，報99.45元。

上市7日的中國飛鶴（6186）今早停牌，待澄清沽空機構報告，停牌前報6.28元，較招股價7.5元低16.2%。

市場觀望中美貿易談判前景，貿易股走勢各異，萬洲（0288）升1.74%，收報8.19元；申洲國際（2313）升1.06%，收報104.5元；創科實業（0669）跌0.68%，收報58.85元；瑞聲（2018）跌0.18%，收報54.9元；舜宇（2382）跌0.25%，收報121.1元。

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