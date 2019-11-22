標普主權評級部門的高級董事Kim Eng Tan接受彭博訪問時指，雖然發生持續抗議活動，但香港進入中國內地市場的獨特優勢將保住其亞洲金融中心地位和當前的信用評級。

2017年9月21日標普將香港評級由「AAA」下調至「AA+」，評級維持至今。而另一評級機構穆迪，則於今年9月表示因抗議活動將香港評級展望調整為負面，評級為「Aa2」。

Kim Eng Tan指，港府不會滿足抗爭者的許多要求，因為任何改變都需要獲得北京批准，同時又認為，「會在某個時候平息，只是不會在不遠的將來或可預見的未來」，相信不會成為香港的結構性問題。

Kim Eng Tan指出，在信用指標方面，「還沒有看到轉弱的趨勢足以讓我們在現在或未來一兩年改變對香港評級的看法」。

Kim Eng Tan指，雖然抗議活動確實在某些方面影響了標普對香港的評估，包括「顯著降低」對其政策執行和應對未來衝擊能力的看法，香港的財政表現也將不如以往那麼強，不過評估下降並不意味著需要調整香港的評級和展望。因為，「從根本上說，香港之所以仍然是今天這樣重要的金融中心，背後有著非常強大的結構性原因」，「人們可能正在制定應變計劃，但認為眼下沒有人表現出將大規模撤離香港的意圖」。

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