【明報專訊】內地訪港旅客大減，大大打擊莎莎國際（0178），在上半財年錄得轉盈為虧後，集團在分析員會議上透露，將會在未來一年關閉30間香港店舖，將集中在尖沙嘴、旺角及銅鑼灣等旺區，未來商討續租時業主至少減租五成才作考慮，更強調會把業務重心轉移至內地華南地區。集團沒有正面回應香港會否裁員，僅表示會與員工同舟共濟。

明報記者 蕭嘉聰

日前已發盈警的莎莎昨日公布截至9月底止中期業績，期內轉盈為虧，蝕3653萬元，每股基本虧損為1.2仙，不派中期息。莎莎在業績報告首次提到，香港經營環境極度困難，為爭取生存空間，集團積極減低租金支出，包括減少店舖數目，繼續要求業主減租，首要目標是盡快恢復店舖盈利貢獻。

力減租金支出 冀盡快恢復店舖盈利貢獻

有分析員透露，管理層在業績電話會議指，目前在本港有118家店舖，未來一年目標關閉30間店舖，商討續租時業主至少減租五成才作考慮。然而管理層亦透露，即使有業主願意減租五成至六成，但依然「計唔掂數」，可能會蝕錢，因此亦不會再租舖。關閉的店舖將主要位於尖沙嘴、旺角及銅鑼灣等旺區。有分析員預計，此舉會令市場十分驚訝，雖然可減低不少成本，但營業額不見起色，措施有如「杯水車薪」。

稱與員工同舟共濟 嚴格控制人手

本報向莎莎查詢會否因應關店而作裁員，集團回覆指雖然受到不利的市場環境影響，但會與員工同舟共濟，正積極採取措施為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入，亦會通過自然流失，嚴格控制各部門的人手。資料顯示，集團截至9月底的整體員工人數為4500人，較今年3月底大減200人。

管理層又在分析員會議上透露，近期自家產品反應不錯，加上過去優惠措施令舊貨貯存減少，毛利率有望反彈。而由於內地有不錯的同店銷售增幅，未來業務重心會放至內地華南地區。

未來重心放至華南地區

集團上半財年營業額跌15.7%至34.94億元，港澳市場的零售銷售按年跌19.4%至28.14億元，香港店舖來自中國內地旅客的交易宗數，在7至9月的按年跌幅達到51.2%。毛利率為38%，按年下跌2.2百分點。集團昨午公布業績後，以全日低位收市，報1.8元，跌3.74%。

集團同時公布10月1日至11月18日止的營運數據，期內營業額按年跌31.6%，其中港澳的零售銷售挫39.4%，同店銷售跌39.1%；內地零售銷售跌0.3%，同店銷售升13%。有分析員指，莎莎期內關閉了內地表現不佳的店舖，並引述管理層預計，下財年內地業務或可扭虧為盈。