中國副總理劉鶴據悉邀請美國貿易代表本月訪華，加上有傳美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅，港股今早高開118點或0.45%，報26584點，成交金額21億元；國指今早高開43點或0.42%，報10494點。

中海油（0883）升1.2%，報11.82元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌0.88%，報11.22元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.04%，報77.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中生製藥（1177）跌0.88%，報11.22元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

雅高（3313）披露，大股東伍晶夫婦昨日亦遭「斬倉」，強制沽出約1.51億股，持股量由原來的17.33%下跌至12.46%。開市報0.232元，跌24.5%。

卡森國際（0496）「強烈否認」殺人鯨資本（Blue Orca）報告中的指控，並指其「不準確且具誤導性」。開市報0.99元，升117.5%。

美團點評（3690）第三季收入升44.1%至274.93億元人民幣，高於市場預期；純利為13.35億元人民幣，去年同期蝕832.95億元人民幣。開市報101.3元，升10.2%。

美國商務部批准微軟向華為出口面向大眾市場軟件許可的請求。另外，據報中國副總理劉鶴據悉邀請美國貿易代表本月來華繼續磋商。貿易股方面，萬洲（0288）升0.62%，報8.1元；申洲國際（2313）升0.97%，報104.4元；創科實業（0669）跌0.17%，報59.15元；瑞聲（2018）升0.82%，報55.45元；舜宇（2382）升0.49%，報122元。

莎莎國際（0178），在上半財年錄得轉盈為虧後，集團在分析員會議上透露，將會在未來一年關閉30間香港店舖，將集中在尖沙嘴、旺角及銅鑼灣等旺區，未來商討續租時業主至少減租五成才作考慮，更強調會把業務重心轉移至內地華南地區。開市報1.79元，跌0.55%。

東方報業（0018）中期股東應佔溢利按年增長11.7%，不派中期息。又指，旗下《東方日報電子報》將於2020年初起收費，預期帶來額外收益。開市報0.58元，無升跌。

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