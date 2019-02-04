美股三大指數向下，跌幅屆乎0.16%至0.25%，不過港股ADR則向上升80點或0.3%，報26546點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報331.05元；匯控（0005）跌0.48%，折合報57.62元；建行（0939）升0.47%，折合報6.3元。

今日焦點股份可留意：

雅高（3313）披露，大股東伍晶夫婦昨日亦遭「斬倉」，強制沽出約1.51億股，持股量由原來的17.33%下跌至12.46%。今早復牌。

卡森國際（0496）「強烈否認」殺人鯨資本（Blue Orca）報告中的指控，並指其「不準確且具誤導性」。今早復牌。

美團點評（3690）第三季收入升44.1%至274.93億元人民幣，高於市場預期；純利為13.35億元人民幣，去年同期蝕832.95億元人民幣。

美國商務部批准微軟向華為出口面向大眾市場軟件許可的請求。另外，據報中國副總理劉鶴據悉邀請美國貿易代表本月來華繼續磋商。留意貿易股。

莎莎國際（0178），在上半財年錄得轉盈為虧後，集團在分析員會議上透露，將會在未來一年關閉30間香港店舖，將集中在尖沙嘴、旺角及銅鑼灣等旺區，未來商討續租時業主至少減租五成才作考慮，更強調會把業務重心轉移至內地華南地區。

東方報業（0018）中期股東應佔溢利按年增長11.7%，不派中期息。又指，旗下《東方日報電子報》將於2020年初起收費，預期帶來額外收益。

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