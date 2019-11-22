據報中國副總理劉鶴據悉邀請美國貿易代表本月訪華，繼續磋商貿易協議，不過美方尚未接受。另外，《南華早報》引述消息指，如果難以達成貿易協議，那麼美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅。在美國推動《香港人權及民主法案》、中美貿易協議消息稍偏好的背境之下，美股低開0.81點後，最多曾跌112點，高位則升7點。

道瓊斯工業平均指數收跌54點，跌幅0.2%，報27766點。標普500指數收跌4點，跌幅0.16%，報3103點。納斯達克綜合指數收跌20點，或0.25%，報8506點。

波音跌1.21%，報366.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低30點，而Caterpillar升1.3%，報143.36元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報262.01元，跌0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報1300.14元，跌0.13%，亞馬遜收市報1734.71元，跌0.61%，Facebook收市報197.93元，升0.21%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.4%，報402點。德國DAX指數收跌0.16%，報13137點；法國CAC 40指數跌0.22%，報5881點；英國富時100指數收跌0.33%，報7238點。