恒指昨跌422點，收報26,466點，成交金額754億元。市場再受貿易談判影響，報道指中美可能無法在今年內簽訂首階段協議，反映雙方分歧頗大，美股下跌，亞洲股市跟隨，港股初段曾跌逾500點。其後國務院副總理劉鶴表示對談判審慎樂觀，但對於美方的要求感到迷惘，港股跌幅又收窄。昨晚報道指劉鶴上周已向美方代表萊特希澤發出邀請到中國展開磋商，夜期又回升逾百點。領展（0823）績後股價偏弱，更曾失守80元關口，但以預測股息率和美國10年期債息的差距已升至接近2厘來看，現價已反映了相當多的不利因素，80元以下抗跌力漸大。

市場回升的基礎是中美貿易戰停火和全球央行減息放水，前者似乎不太順利，股市也回調。若談判障礙是中方購買美國農產品的金額，中國其實很難讓步，只有美國總統特朗普作出妥協才有機會解決，而這是無法預測和分析的。由於此前談判破裂的例子，都是特朗普說了幾句狠話，沒多久就出手加徵關稅，投資者現在都比較緊張，短期大市會相當波動。

走勢上，恒指昨日初段下試11月低位後回升，但就算以最低位計算，仍然守住上升軌，技術形態並未轉勢。只是特朗普說變臉就變臉，宣布談判破裂的話很大機會向下突破，現階段只能等待。相對港股，A股和美股仍是較強，甚至日韓台、歐洲股市都不差，筆者仍是建議買多些其他地區的股票。

其他地區股票表現勝港股

領展早前公布業績，雖然股價已處於低位，但市場反應還是一般。9月底止6個月，香港資產組合零售總收益按年上升8.9%，續租租金調整率降至18.1%。商戶每月平均零售銷售額上升1.4%，仍跑贏整體市場，也反映了領展物業的實際需求。但以約18%的租金升幅，一般簽約3年計算，每年加幅降至6%，不能說差，但增長動力是放緩了。特別是過去3年香港經濟相當理想，即使近月回落，但住宅樓價累計仍上升26.4％。如果今後只能在高位持平，財富效應淡化，則領展加租幅度會更有限。

另一個問題是失業率開始上升。領展的一個無敵主題就是最低工資不斷上升，基層市民收入水漲船高，屋邨商場自然有不斷加租的條件。現在失業率開始上升，往往會有一個持續的過程，最低工資在未來下段時間較大機會維持平變，可以預計加租幅度會進一步放緩。

領展內地業務理想 力拓一線城市周邊

當然，這都或多或少在股價上反映。領展股息率跟美國10年期債息差距，以往一般介乎1厘至1.5厘，但以2020年3月底止年度近3.7厘，相對於當前債息僅1.73厘，差距達2厘，是很少出現的水平，估值已跌至吸引水平。此外，領展今年6月已宣布計劃回購6000萬個基金單位，到9月底止按均價約87.3元回購約1300萬個基金單位，涉資約11億元。領展每股帳面值約90.6元，一直以來每逢低於帳面值都會出手，股價愈低回購力度就會愈大。

雖然香港前景轉差，但領展的內地業務表現理想。零售物業組合的平均續租租金調整率持續高企，達31.5%。集團過去收購集中在下線城市，但未來會將範圍擴大至一線城市周邊地區，如環渤海、長三角及大灣區。整體來說，領展回升的可能性暫時有限，但80元以下防守力漸強。

[張兆聰 還看今朝]