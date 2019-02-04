胡潤研究院發布《2019胡潤套現企業家30強》，統計由去年7月1日至今年9月底止，企業家透過減持股票及股票分紅獲得的金額，以10.5億元（人民幣，下同）為門檻，恒大（3333）主席許家印期內獲發分紅累計115億元，位列第二名；碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍，由去年7月至今，獲發股票分紅累計套現89億元，排第三。而去年的「套現王」馬雲，今年則跌至第6名，期內透過減持阿里巴巴的部分股權，僅套現40億元，較去年同期的110億元減64%。

榜上首十名企業家有不少為在港上市的內地房企。當中包括排第四位的龍湖集團（0960）的蔡奎，透過減持股份套現及分紅兩種形式，累計獲得45.5億元；緊隨其後的是世茂房地產（0813）的許榮茂，通過獲發分紅獲得41億元。

今年上榜的30位套現企業家中，有17位透過減持所持有的上市公司股票套現，佔總上榜人數的57%；另外13位主要是過去一年在上市公司所得的分紅，包括許家印和楊惠妍。而排名第一的為王文學，通過轉讓內地企業華夏幸福以及ST宏盛的股份，累計套現131億元。

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