證監會發出新聞稿指，注意到某些上市公司公告沒有披露交易對手的身份，甚至在交易中只披露交易實體名稱，卻沒有披露控制人或實益擁有人。該會表明，在嚴重的個案中，將行使《證券及期貨（在證券市場上市）規則》下的權力介入，以保障投資大眾。在嚴重情況下，可要求進一步披露更多資料、反對發股進行交易的股份上市，甚至有權將上市公司停牌。

該會又關注到，特定目的實體現正被濫用，並構成違法活動、市場失當行為或規避法律、規則或規例的計劃的一部分。該會曾經就使用「代名人」及「以他人名義代持股份」的安排，以助長市場及企業失當行為發出通函。如其發現有人嚴重違反《證券及期貨條例》，將採取適當行動。

除此之外，該會指出，因應收購、出售、注資及組成合資公司時，交易對手方的實際控制人或實益擁有人的身分等資料可能亦屬重要資料。在從事放債業務的上市公司數目增加下，當涉及單一筆貸款或一連串相關貸款的金額龐大，借款人又非為市場認識，披露借款人的控制人或實益擁有人，以及其背景和財務狀況，該會認為，會對於讓投資大眾作出有根據的評估來說，亦可能有必要。

在涉及發行股份、可換股債券及期權時，證監會注意到，在一些須披露認購人身分的個案中，沒有披露控制人或實益擁有人。同時，其亦發現上市公司授出股票期權時沒有公佈參與者的姓名或名稱，但是所謂合資格參與者的定義卻非常廣泛，因此未必為投資者提供有根據的評估所需的資料。該會明言，如覺得發股進行交易不符合《證券市場上市規則》第3條的規定，可運用權力以要求進一步的資料或反對有關證券上市。

至於上市公司涉及私募基金投資方面，該會指，若透過上市公司或關連人士管理，上市公司只披露有限資料下，若上市公司所作公告屬虛假、不完整或具誤導性，加上為維持有秩序和公平市場是有需要或合宜，甚至維護投資大眾的利益，便可指示暫停相關股份交易。其今天更就可疑的私募基金及委託帳戶安排，或交易向持牌法團發出通函，並重點闡述可能的潛在「預警跡象」，同時警告持牌法團，不要漠視可疑的私募基金及委託帳戶安排或交易，助長其客戶規避或違反法律、規則或規例。

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