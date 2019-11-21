東方報業半年多賺11.7% 不派息
文章日期：2019年11月21日 18:57
東方報業（0018）公布9月底止中期業績，期內受惠節流政策奏效，股東應佔溢利達3661.4萬元，按年增長11.7%，不派中期息。期內該集團的定期存款、銀行結餘及現金逾6.39億元，按年增加22.05%。該集團指，旗下《東方日報電子報》將於2020年初起收費，預期帶來額外收益。
該集團稱，示威動亂持續多月，零售市道急速下滑，部分廣告客戶被迫延期甚至擱置宣傳計劃及活動，致《東方日報》的廣告收入亦受影響，但是發行收入穩定，因此整體收入按年微減5.6%至3.56億元。數碼媒體業務收入按年跌4.9%至5810.1萬元，主要受到零售市道疲弱，未能帶動廣告收入上升而受到影響。按業務分類，出版報章業務分部溢利達4915.3萬元，按年增長7.06%。貸款業務溢利按年大增1.47倍，達648.3萬元。
《on.cc 東網》網站及手機平台每月總瀏覽達新高8.3億頁次，手機應用程式下載逾870萬次，單月不重複瀏覽人次559萬，活躍用戶則逾1000萬。《東網 Money18》總瀏覽量每月逾2.84億頁次，手機應用程式下載逾200萬次，Facebook專頁粉絲人數突破8.6萬。在營銷策略上，該集團將加強與社交媒體的合作，聚焦短視頻推廣及開拓程序化營銷。
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