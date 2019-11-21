天鴿互動（1980）公佈9月底止第三季業績，由於受到政府監管及市場競爭影響，致純利按年下跌74.3%，只有2427.2萬元（人民幣．下同），純利率亦降至只有17.4%，按年大減35.5個百分點。該集團指，正在若干東南亞地區探索投資東南亞房地產的商機。

該集團指，季內在線互動娛樂服務收入按年大減18.7%至1.15億元；廣告服務錄得的收入亦按年大減25%至1750.2萬元；其他業務的收入更大減50.3%至736.6萬元。註冊用戶總數達4.249億人，按年增加5.8%。受到無他相機月度活躍用戶因美顏相機及視頻市場競爭加劇，活躍用戶數目按季減少6.5%至5033.7萬；聊天室數目按季減少2.5%至6.88萬個；主播人數按年減少2%至11.62萬個。在線互動娛樂服務的季度用戶平均收益219元，按季增加約6.8%，按年增加41.3%，主要由於他們於季內繼續專注於提升核心付費用戶的消費能力所致。

在季內，該集團繼續「移動+PC」融匯全民直播的發展策略，並不斷豐富直播內容，如整合「主播對壘」及「一對一語音╱視頻聊天」等功能，以增強用戶體驗和互動，並增強用戶粘性。同時，其不斷推動直播業務與相機應用程式、短視頻、社交互動產品及海外產品的融合，通過各產品間的協同發展，進一步挖掘直播平台的發展潛力，並推動產品價值的最大化。

此外，季內旗下的美顏相機及短視頻應用程式無他相機的月度活躍用戶約3130萬人，廣告收入保持穩定，亦得到海外市場特別是東南亞用戶歡迎，海外用戶取得增長。無他相機將通過新浪微博等渠道，加大其市場推廣力度，並將通過持續研發產品更新，挖掘無他相機更多的發展潛力與價值。

在海外市場方面，天鴿在泰國、台灣、越南等地擴張業務，甚至擴張至中東地區。天鴿的旗艦產品「喵播」海外版「Mlive」及主打越南的新直播平台「Bunny Live」開始在東南亞地區受到用戶追捧。其目前亦正在若干東南亞地區探索投資房地產開發項目的商機，同時會把握5G帶來的新機遇。

天鴿互動全日跌2.27%，收報1.72元。

記者：陳偉燊

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