美團點評（3690）收市後公布截至9月底的第三季業績，期內收入升44.1%至274.93億元（人民幣．下同），高於市場預期；純利為13.35億元，去年同期蝕832.95億元。美團點評今日跌5.55%至91.90元。

三大業務中，餐飲外賣收入約156億元，按年升39.4%，而毛利率由16.6%上升至19.5%，餐飲外賣業務交易金額按年增長40.0%至1,119億元。到店、酒店及旅遊業務收入按年增長39.3%至62億元，毛利率則由90.6%同比輕微下降至88.6%，交 易金額長29.4%至639億元。新業務及其他分部的收入增長65.4%至57億元，毛利率為18.7%，去年同期則為負37.4%。

美團點評指，餐飲外賣業務的強勁增長，在消費者端，餐飲外賣會員制度進一步提高了目標消費者的下單頻率，亦增強 了對平台的黏性，餐飲外賣日均訂單量按年增長38.1%至2680萬筆，認為消費者的消費習慣是可以被培養的，且餐飲外賣服務的需求從長遠來看仍有巨大增長潛力。

美團點評全日跌5.55%，收報91.9元。

記者：李哲毅

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