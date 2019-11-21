維他奶（0345）今午公布中期業績，截至今年9月底止，集團錄得純利5.33億元，按年升3%；每股基本盈利50.2仙，較去年同期的48.9仙升3%；派中期息每股3.8仙。對於集團股價近來急挫，維他奶執行主席羅友禮坦言，「咁高股價唔舒服」，認為股價回落更有利集團長遠發展。維他奶收市報30元，跌7.7%。

以地區計，集團在中國的收入升8%至32.44億元，如撇除兌換因素，按年增長幅度為14%；香港地區收入持平，期內經營溢利為1.75億元，較去年同期跌10%。集團首席財務總監劉健成表示，經營溢利跌幅源於正進行的基建及物流提升計劃步入最後階段，經營開支亦因此增加。受澳元轉弱及當地大豆供應減少所致，集團在澳洲及新西蘭的收入雖然有1%的按年增長，但其經營溢利卻較去年同期大跌17%。

被問及香港近來的示威活動對集團產品的銷量影響，集團執行董事陸博濤指，集團在7至10月的銷量與去年同期比較，反而有更好的表現，惟未有透露具體數字。對於本地經濟陷入衰退，他同時表示，經濟衰退雖然為營商環境帶來挑戰，不過香港並非首次遇到同樣的問題，因此長遠而言，集團仍會專注改善產能及部署長遠發展，又強調集團暫未有計劃加價。

記者：葉子晴