Dynam（6889）正部署在澳門推出旺旺蛙影像角子機，集團主席及首席執行官佐藤公平表示，目前雖然不能夠透露在澳門市場投放多少部角子老虎機，但是隨着他們在澳門取得博監局認證，他們在進入亞洲市場便變得相對不太困難，對其產品日後打入菲律賓、柬埔寨、新加坡、韓國及越南變得有可能。同時，他們亦期待產品有機會打入龐大的美國市場。

雖然日本準備開賭，但是佐藤公平稱，日本開賭及發展綜合渡假村的細節有待確定，要待届時才落實將產品銷售到當地市場。根據該集團的記者會展示文件顯示，包括旺旺蛙在內的影像角子機，有望在11月底前於澳門市場安裝。新的遊戲機與傳統角子機最大分別，可讓參與者在有預算下消磨時間及增加趣味性，並以影像營造參與彈珠機遊戲的感覺。

至於在開拓飛機租賃業務方面，佐藤公平指，集團目前已經訂立兩份租賃協議，兩份協議涉及飛機的價值共為100億日圓。首3年預算仍為900億日圓。

本業彈珠機遊戲館業務方面，佐藤公平說，Dynam按日本新法則引入的彈珠機佔整體比例，到今年9月底止中期業績時已達17%，最终按例在3年內完成替換，因此不會透露下半年及明年的替換比率目標。同時，在增開新遊戲館方面，他們正物色購併空間去增加遊戲館數目。行政人員勝田久男補充，1日圓機目前佔收入比重51%，利潤率則逾22%，比4日圓機的利潤率逾17%還佳。

記者：陳偉燊

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