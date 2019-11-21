今年妖股雅高（3313）被MSCI叫停納入指數，今早股價暴跌98%至0.305元及停牌，不單蒸發掉今年以來升幅，更貼近上市以來最低位的0.29元。

雅高本業為大理石礦山開採、生產加工企業，現年33歲的主席伍晶於2016年突然進入董事局，但其個人履歷與石礦業務幾無直接關係。公司業績在其接任後更乏善足陳，雖然2017年曾從蝕50萬元（人民幣，下同）扭虧至賺850萬元，去年卻再巨虧至3.96億元之多；今年上半年公司仍蝕2880萬元，收入亦削半至4790萬元，而主要業務之一的商品貿易業務更完全停頓。

本業績差，雅高管理層因此以現有業務的營商環境存在不確定性為由，建議進行房地產投資業務，之所以選擇做地產，與隱藏在雅高幕後的內地資本玩家、伍晶父親伍宏林或有關係。雖然伍宏林與雅高表面上扯不上一點關係，但根據2018年上海市高级法院一宗民間借貸糾紛上訴案中，作為被告人的雅高前主席劉傳家於庭審時指出，伍宏林女兒伍晶於2016年6月8日擔任雅高董事會主席，伍宏林自當日起實際控制雅高系列公司。

再翻查雅高通告，2016年3月21日，公司以發行新股方式斥2.45億元收購上海韻義企業管理公司，該公司負責人為王江澤，主要資產是5個總面積2431.18平方米的上海商業單位，交易完成後，王江澤持有雅高16.32%股權。

及至2016年6月，劉傳家將所持33.01%股權分別轉讓予徐克付及宏勝國際；徐克付因此持股19.44%；宏勝國際為王江澤及梁迦傑所持，連同王江澤原持有的16.32%股權，宏勝國際合共持有雅高29.89%股權。值得注意是，梁迦傑是伍晶丈夫，而徐克付與王江澤本身共同持有一間叫上海淮遠船務的公司，兩人亦已分別於去年悉售所有雅高股份，換言之當年雅高易主的操盤手，仍留在公司的只剩下伍宏林的女兒和女婿。不過，今年10月11日，梁迦傑以投放更多時間處理其他事務為由辭任執董。

至於伍宏林究竟是何許人？這位內地資本玩家極為低調，甚至連公開照片也欠奉，資料顯示，他主要持有豐威實業投資、江蘇凱威化工、江蘇遠旗置業等等公司，擁有位於江蘇省東台市的東湖科技城開發項目。伍宏林2011年曾一度活躍於A股市場，當年他欲以私人房產、旗下物業公司及置業公司的房產作抵押，意圖「刀仔鋸大樹」收購ST股（出現財務異常或其他異常情況，股票存在被終止上市風險）的ST黄海，最終財力不足而放棄。之後伍宏林便消聲匿跡於股壇，直至透過女兒伍晶踏足港股，其名字才再度浮上水面。

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