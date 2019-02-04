美國國會通過《香港人權與民主法案》引發中美貿易協議能否簽署的憂慮，港股低開302點後最多跌583點，低見26306點，見低位後，外電報道中國副總理劉鶴周三晚表示，對達成第一階段協議謹慎樂觀，恒指跌幅收窄。

港股收市跌422點或1.57%，報26466點，兩日累跌626點；成交金額754億元，較上日增加20.64%；國指跌169點或1.59%，報10450點。

走勢上，恒指失守所有平均線，今早更以裂口方式跌穿50天線(26663.91點)，而10天線(26799.62點)繼跌穿20天線(26989.17點)後，再跌穿100天線(26865.22點)。

50隻藍籌當中，只有2隻上升，其中，旺旺（0151）升1.39%，收報6.56元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；另一隻逆市上升的是恒安（1044）升0.39%，收報51.05元。

貿易談判前景未明，貿易股下跌，舜宇（2382）跌4.18%，收報121.4元，是跌幅最大的藍籌。其他貿易股方面，萬洲（0288）跌3.13%，收報8.05元；申洲國際（2313）跌2.18%，收報103.4元；創科實業（0669）跌1.9%，收報59.25元；瑞聲（2018）跌3.85%，收報55元。

重磅股推低大市，騰訊（0700）跌1.85%，收報329.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。建行（0939）跌2.03%，收報6.27元，拖低點；友邦（1299）跌1.41%，收報76.7元，拖低點；工行（1398）跌2.08%，收報5.66元，拖低點；匯控（0005）跌1.03%，收報57.9元，拖低點；中移動（0941）跌1.77%，收報61元，拖低點。

港鐵（0066）公布10月份本地服務總量為1.08億人次，按年跌25.57%，創有記錄(自2000年1月起)以來最大跌幅；而高鐵乘客數量按年跌27.7%至106.7萬，亦連跌兩個月，日均量3.4萬，亦是記錄以第二低。港鐵收市跌1.14%，收報43.3元。

異動股方面，雅仕維（1993）獲螞蟻金服旗下入股兼有望分拆上市，股價曾颷逾倍，高見9.7元，創歷史新高，收報5.59元，升18%。

上升的異動股亦包括和諧汽車（3836）今早復牌，指向恒地（0012）聯席主席兼董事總經理李家傑全資擁有投資公司Successful Lotus、以每股3元配售最多5200萬股股份，涉1.56億元，曾高見3.06元，升9.68%，收報2.95元，升5.7%。

下跌的異動股皆挫逾九成兼跌停牌。其中，卡森國際（0496）沽空機構「殺人鯨資本」(Blue Orca Capital)狙擊，股價最多挫90.5%，低見0.435元，停牌前報0.455元，跌90%。

另一隻停牌的是雅高（3313），早前，MSCI宣布暫停將雅高納入MSCI中國指數，引發該股今早一度暴跌最多98%，並於11時04分停牌，停牌前報0.305元，跌97.9%。

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