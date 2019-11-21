致同會計師事務所公布2019年香港企業管治調查報告，就香港上市企業的管理情况，調查470間恒生綜合指數成分股的2018年財務報表，結果發現整體情况有所改善。

調查發現50%上市公司完全遵照《企業管治守則》條文，按年增加6個百分點；49%表示未有遵從守則但未有解釋原因。至於中資披露情况，68%國企股公司完全遵從守則，按年升8個百分點。

對主要風險作描述的公司，亦由前一年的53%升至71%；36%上市公司表示有就ESG（環境、社會及管治）設立小組，當中國企股公司的百分比由前一年的6%升至27%。調查又發現，上市公司的董事會仍存在性別不平等情况，當中只有11%的董事會成員為女性，當中以消費者服務業的佔比較多。

致同副管理合夥人夏其才表示，大中型的中資機構較香港二三線股，在企業管理披露上更加積極，尤其是中資金融服務業，因大中型企業相對有更多資源。對於董事會他又指出，建議企業加強董事會成員的多元化，並提高披露企業董事長或主席的工作角色，及其出席董事會會議的相關資訊。

資訊科技已逐漸融入上市公司的業務營務，但調查顯示僅有30%的上市公司披露已改善其資訊科技系統；12%表示已提升系統安全。夏其才表示，科技發展迅速固然帶來便利，但同時帶來安全風險，建議聯交所就企業在運用資訊科技上提出披露指引，盡早作出監管以提升透明度。

記者：溫藹紅

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