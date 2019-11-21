莎莎國際（0178）公布，截至9月底止六個月，集團轉盈為虧，期內蝕3653萬元，去年同期賺2.029億元，每股基本虧損為1.2仙，不派中期息。

期內，集團錄得營業額34.94億元，按年跌15%；集團於香港及澳門市場的零售銷售額下跌19.4%至28.13億元。

由10月至11月18日止的第三季度，集團的營業額按年跌31.6%。當中，港澳地區的零售銷售挫39.4%，同店銷售跌39.1%；中國零售銷售跌0.3%，同店銷售跌13%。

由於香港發生社會事件，以致內地訪港旅客數目銳減，香港的市況自7月起進一步轉差。旅發局數據顯示，內地訪港旅客人次自過去連續17個月的增長後，於7月開始逆轉，按年下跌5.5%，跌勢於8月及9月更分別擴大至42.3%及35%。由於訪港旅客數目下跌，集團港澳市場第二季的零售及批發銷售額亦進一步惡化，下跌 24.2%。

多個國家對香港發出旅遊警示，故香港業務來自歐洲及東南亞遊客的銷售額於第二季分別按年跌27及32.9%。遊客區的店舖首當其衝；尖沙咀、銅鑼灣及旺角等旅遊地區的銷售額於8至9月錄得約50至60%的跌幅，部分住宅區店舖亦需暫時關閉，銷售額跌幅相對較小。

期內，莎莎於港澳市場的店舖總數為118間，而去年同期則為120 間。集團下半年將繼續就餘下店舖進行租金磋商，並考慮採用更多有效的減省租金支出方案，包括縮減店舖面積及關店，以盡快恢復店舖盈利貢獻。

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