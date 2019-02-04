中美貿易協議傳延遲達成，加上美國國會通過《香港人權與民主法案》，正等待美國總統簽署成為法案，港股裂口低開302點後，最多曾挫583點，其後彭博引述消息指，中國副總理劉鶴對達成第一階段協議謹慎樂觀，恒指跌幅稍為收窄。

恒指半日跌433點或1.61%，報26456點，成交金額431億元；國指跌160點或1.51%，報10458點。走勢上，恒指失守50天線(26663點)。

藍籌股只有兩隻逆市上升，旺旺（0151）升0.93%，收報6.53元，是升幅最大的藍籌，而吉利（0175）升0.66%，收報15.16元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；九龍倉置業（1997）跌4.07%，收報42.45元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌1.85%，收報329.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

中美貿易前景未明，貿易股下跌，萬洲（0288）跌3.97%，收報7.98元；申洲國際（2313）跌1.7%，收報103.9元；創科實業（0669）跌1.66%，收報59.4元；瑞聲（2018）跌2.1%，收報56元；舜宇（2382）跌4.03%，收報121.6元。

前景未明，重磅股拖低大市。騰訊跌1.85%；友邦（1299）跌1.74%，收報76.45元，拖低大市46點；建行（0939）跌1.72%，收報6.29元，拖低大市36點；工行（1398）跌1.73%，收報5.68元，拖低大市22點；匯控（0005）跌0.85%，收報58元，拖低大市22點；中移動（0941）跌1.85%，收報60.95元，拖低大市21點。

異動股方面，雅仕維（1993）獲螞蟻金服旗下入股兼有望分拆上市，股價曾颷逾倍，高見9.7元，創歷史新高，半日收市報6.22元，升32%。

上升的異動股亦包括和諧汽車（3836）今早復牌，指向恒地（0012）聯席主席兼董事總經理李家傑全資擁有投資公司Successful Lotus、以每股3元配售最多5200萬股股份，涉1.56億元，曾高見3.06元，升9.68%，半日收報2.95元，升5.7%。

下跌的異動股皆挫逾九成兼跌停牌。其中，卡森國際（0496）沽空機構「殺人鯨資本」(Blue Orca Capital)狙擊，股價最多挫90.5%，低見0.435元，停牌前報0.455元，跌90%。

另一隻停牌的是雅高（3313），早前，MSCI宣布暫停將雅高納入MSCI中國指數，引發該股今早一度暴跌最多98%，並於11時04分停牌，停牌前報0.305元，跌97.9%。

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