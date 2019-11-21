恒指上午跌433點，收報26456點，成交金額431億元。市場再受貿易談判影響，報道指中美可能無法在今年內簽訂首階段協議，反映雙方分歧頗大，美股下跌亞洲股市大跌，港股初段曾跌逾500點。其後副總理劉鶴表示對談判審慎樂觀，但對於美方的要求感到迷茫，港股跌幅又收窄。

市場回升的基礎是中美貿易戰停火和全球央行減息放水，前者似乎不太順利，股市也回調。如果談判障礙是中方購買的農產品金額，則只有特朗普作出讓步才有機會解決，這是無法預測和分析。由於此前談崩的例子，都是特朗普說了幾句狠話，沒多久就出手加徵關稅，投資者現在都比較緊張，短期大市會相當波動。

走勢上，恒指今早下試11月低位後回升，仍然守住上升軌，技術形態並未轉勢。只是一個談崩就會向下突破，現階段只能等待。相對於港股，A股和美股仍然是較強。

領展（0823）早前公布業績，雖然股價已處於低位，但市場反應還是一般。9月底止6個月，香港資產組合零售總收益按年上升8.9%，續租租金調整率降至18.1%。商戶每月平均零售銷售額上升1.4%，仍跑贏整體市場，也反映了領展物業的剛性需求。但以約18%的租金升幅，一般簽約3年計算，每年加幅降至6%，不能說差，但增長動力是放緩了。

另一個問題是失業率開始上升。領展的主題就是最低工資不斷上升，最基層市民會持續受惠，為不斷加租創造條件。但失業率一旦起動，往往會有一個持續的過程，最低工資暫時很難上升，可以預計加租幅度會進一步放緩。

當然，這些都或多或少在股價上反映。領展股息率跟美國10年期債息差距，以往一般介乎1厘至1.5厘，但以2021年3月底止年度達3.9厘，相對於當前債息僅1.73厘，差距超過2厘，是一個很久未見的水平。領展出現升浪不大可能，但80元以下防守力漸強。

張兆聰

明報首席評論員