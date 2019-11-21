卡森國際（0496）今早股價急瀉，曾低見0.46元，最多瀉近九成，現報0.51元，下挫88.87%，成交額5830萬元。

沽空機構「殺人鯨資本」(Blue Orca Capital)發表報告，指卡森國際虛報資本支出，還讓董事長家族拿走上市主體最有價值業務的公司，完全不值得投資。

殺人鯨資本指出，卡森國際表面是一家汽車皮革及家俱生產商，但其早在年前已將最好的業務出售給董事長女兒們，通過人為低報出售業務的收入和利潤，矇騙投資者洗劫上市公司。

機構解釋，卡森在2016年將皮革部門出售給董事長的兩個女兒後，公司告訴投資者其在物業、廠房及設備上開支7.14億元人民幣以擴大和升級生產設施。但信用報告中的財務資料顯示，在大多數資本支出報告發生的2017至2018兩年間，卡森餘下4家製造子公司的物業、廠房及設備總投資僅為800萬元人民幣，機構認為，這證明卡森虛報上億資本支出，可能是公司捏造數字以掩蓋虛假利潤，或是內部人員挪用資金。

報告又指，卡森的股價在柬埔寨項目開發公告以及中國住宅銷售的盈利推動下大漲，但兩者未來都不會為投資者提供太多價值。

殺人鯨資本指出，柬埔寨的投資可能只是虛張聲勢，該行做實地調查，卻只發現閒置未開發的土地，並發現該些地塊另屬他人所有，又指無法找到任何證明該開發項目存在的蛛絲馬跡。另外，卡森唯一實質的業務是地產開發，但這也將隨着剩餘住宅單元的售罄而岌岌可危。

殺人鯨資本又指，由於其他業務部門都處於虧損中，對卡森最樂觀的估值方法是參照其他可比的香港上市地產公司的平均市淨率0.5 倍。機構認為不存在的項目及資產剔除出卡森的淨資產後，對其估值在0.67元，下行空間85%，惟這還是保守估計。

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