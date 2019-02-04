中美貿易談判期間碰上美國國會通過《香港人權與民主法案》，外電引述消息預計美國總統特朗普將會簽署法案，市場憂慮中美貿易談判破裂風險上升，消息引發美股道期跌幅擴大至超過130點，而恒指亦曾急挫583點或2.17%，低見26306點。

恒指現跌536點或2%，報26352點，成交金額161億元；國指跌199點或1.88%，報10419點。

重磅股拖累大市，友邦（1299）跌2.38%，報75.95元，拖低大市63點；騰訊（0700）跌1.79%，報329.6元，拖低大市46點；建行（0939）跌2.03%，報6.27元，拖低大市42點；匯控（0005）跌1.2%，報57.8元，拖低大市31點；中移動（0941）跌2.01%，報60.85元，拖低大市23點；工行（1398）跌1.56%，報5.69元，拖低大市20點。

貿易股下跌，萬洲（0288）跌4.33%，報7.95元；申洲國際（2313）跌1.8%，報103.8元；創科實業（0669）跌2.15%，報59.1元；瑞聲（2018）跌2.53%，報55.75元；舜宇（2382）跌4.18%，報121.4元。

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