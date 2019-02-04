中美貿易協議或延遲達成，加上傳美國總統特朗普有望簽署《香港人權與民主法案》，港股今早低開302點或1.13%，報26587點，成交金額27億元；國指今早低開121點或1.15%，報10498點。

藍籌股當中，只有2隻無升跌，其餘全部下跌。無升跌的分別是電能實業（0006），報55.7元；及申洲國際（2313）無升跌，報105.7元。九龍倉置業（1997）跌2.82%，報43元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌1.16%，報76.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

《香港人權與民主法案》若成為法律，預計中國將會回應。而外交部駐港公署負責人公布，「強烈譴責美參議院通過涉港議案：敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」。貿易股方面，萬洲（0288）跌1.81%，報8.16元；創科實業（0669）跌0.58%，報60.05元；瑞聲（2018）跌1.75%，報56.2元；舜宇（2382）跌2.29%，報123.8元。

內地首降5年期LPR，助內房紓壓，或帶動按息下跌、支持樓市銷售，內房股方面，潤地（1109）跌1.59%，報33.95元；碧桂園（2007）跌1.45%，報10.9元；中海外（0688）跌0.94%，報26.35元。

彭博分析，美通過香港人權法案，金沙續賭牌或受阻，恐礙澳門賭業。濠賭股方面，金沙中國（1928）跌1.7%，報37.55元；銀娛（0027）跌1.32%，報52.2元。

和諧汽車（3836）公布，恒地（0012）主席李家傑旗下投資公司，以每股3元承配最多5200萬股新股，涉經擴大後股本約3.31%，及較前收市價溢價7.5%。開市報3.06元，升9.6%。

其他報道：

【開市焦點】憂中美關係惡化 港股ADR跌160點

【人權法案】市場料特朗普會簽署香港法案 美股期貨下跌

【歐美戰報】憂慮中美貿易協議延後 道指曾挫258點 收市跌112點