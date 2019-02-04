憂慮中美貿易協議延後，拖累美股三大指數下跌，跌幅屆乎0.38%至0.52%，港股ADR亦跌160點或0.6%，報26729點。美國眾議院亦通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，正等待美國總統簽署成為法案，外電消息指美國總統特朗普有望簽署涉港法案，消息拖累美股期貨下跌。

港股個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1%，折合報332.23元；匯控（0005）跌0.73%，折合報58.07元；建行（0939）跌0.89%，折合報6.34元。

今日焦點股份可留意：

《香港人權與民主法案》若成為法律，預計中國將會回應。而外交部駐港公署負責人公布，「強烈譴責美參議院通過涉港議案：敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」。留意貿易股。

內地首降5年期LPR，助內房紓壓，或帶動按息下跌、支持樓市銷售，留意內房股。

彭博分析，美通過香港人權法案，金沙續賭牌或受阻，恐礙澳門賭業。留意濠賭股。

和諧汽車（3836）公布，恒地（0012）主席李家傑旗下投資公司，以每股3元承配最多5200萬股新股，涉經擴大後股本約3.31%，及較前收市價溢價7.5%。