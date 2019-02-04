美股交易中途，路透引述貿易專家和接近白宮的知情人士的話報道，中國和美國第一階段貿易協議可能會延後到明年完成。受消息拖累，道指在低開54點並橫行後，跌幅最多曾擴大至258點，低見27675點。不過其後白宮發言人Judd Deere表示，和中國的第一階段貿易協議文本正在取得進展，談判仍在繼續。道指跌幅收窄，收復路透報道後的失地。另外，美國眾議院亦通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，正等待美國總統簽署成為法案，亦加深中美貿易協議憂慮。

道瓊斯工業平均指數收跌112點，跌幅0.41%，報27821點。標普500指數收跌11點，跌幅0.38%，報3108點。納斯達克綜合指數收跌43點，或0.52%，報8526點。

家得寶跌2.2%，報220.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而波音升1.07%，報370.91元，貢獻道指26點。

科技股方面，蘋果收市報263.19元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1301.86元，跌0.81%，亞馬遜收市報1745.53元，跌0.41%，Facebook收市報197.51元，跌0.9%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.42%，報403點。德國DAX指數收跌0.48%，報13158點；法國CAC 40指數跌0.26%，報5894點；英國富時100指數收跌0.84%，報7262點。

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