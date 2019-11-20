內地買樓不時有「中伏」情況，據內媒報導，湖南省長沙市天心區北辰中央公園小區近期交樓後，業主發現小區的綠化及公共設施與預期相差甚遠，大量鋪設「植草磚」當做綠化地，「人工湖」則由塑膠製作，無一滴水之餘，還畫了幾條魚作裝飾。一心想買湖景樓，但交樓才發現中伏，小業主當然不滿。不過該小區發展商卻表示，「人工湖」就是景觀，從未說過建真湖。

據內地國家中小企業發展基金旗下的官方備案企業征信機構天眼查顯示，開發商長沙世紀御景房地產有限公司，該公司由北京北辰及深圳市江灣信息諮詢有限公司分別持股51%及49%。

據內地《澎湃新聞》報導，北辰中央公園小區的200多名業主上周日（17日）收樓時發現，在小區23棟與24棟之間的「人工湖」是用藍色塑膠鋪成的，一滴水也沒有。而塑膠做的「人工湖」上，還有一座作為擺設的木橋，藍色塑膠上還畫了幾條黃色和綠色的魚。

此外，小區裡還大量鋪設了利用水泥磚中間空洞放置泥土和植物的「植草磚」當作綠化草地。業主們認為小區發展商有虛假宣傳的嫌疑，並表示雖然發展商在前期宣傳時沒有明確說有湖，但卻稱是「41% 的綠化率，住在公園裡，湖景式的」。

報導引述一名業主哭笑不得地說：「塑膠地面刷上藍色就成『湖』，這好像是把業主的智商按在湖裡摩擦，把我們當作三歲小孩在哄。」

另一名業主接受《湖南都市頻道》訪問時則指，「植草磚」鋪設面積太大，不僅「沒有審美」，還不安全、灰塵多。

而開發商的一名工作人員向澎湃新聞表示，公司在向政府相關部門報批報建和樓盤對外宣傳銷售中，均未曾規劃或提到過建設人工湖。「植草磚」是考慮到消防和景觀效果而採用的綠化方式。目前，街道辦工作人員和業主還在進一步協商中。

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