美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，中國外交部聲言若通過將會堅決反制，恒指今早低開157點後，最多曾跌289點。另一方面，阿里巴巴（9988）公開發售部份超購40倍，凍資940億元，大市成交不足630億元。

恒指收市跌204點或0.75%，報26889點，成交金額625億元，較昨日減少21%，是15日620億元後最少成交；國指跌77點或0.72%，報10619點。走勢上，恒指失守10天線(26937點)、20天(27005點)，100天線(26889點)失而復得。

瑞聲（2018）升1.24%，收報57.2元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.52%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。潤地（1109）升0.73%，收報34.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；友邦（1299）跌2.14%，收報77.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。

中美貿易協議添阻礙，港股、A股齊齊下跌，貿易股大部份下跌，萬洲（0288）跌3.15%，收報8.31元；申洲國際（2313）跌1.21%，收報105.7元；創科實業（0669）跌1.87%，收報60.4元；舜宇（2382）跌2.39%，收報126.7元。

內銀內險隨A股下跌。工行（1398）跌0.34%，收報5.78元；建行（0939）跌0.31%，收報6.4元；交行（3328）跌0.76%，收報5.24元；中行（3988）跌0.62%，收報3.23元。內險股方面，平保（2318）跌0.54%，收報91.85元；中人壽（2628）跌1.43%，收報20.65元。

阿里巴巴快將上市，競爭對手騰訊（0700）跌0.3%，收報335.6元。

今日上午11時25分突然中途停牌的和諧汽車（3836）指，公司正待刊發有關於配售新股份的公佈。和諧汽車今日早市曾升1.45%，停牌前報2.79元，亦是停牌前高位。

至於昨日爆升的周黑鴨（1458）開市早段曾再升近21%，高見5.66，其後回軟，收報4.64元，跌0.85%。

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