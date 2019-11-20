瑞銀財富管理公佈明年市場展望，亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆估計，考慮到中美雙方仍有根本分歧，貿易戰會「打打停停」成持久戰，而目前距離達成首階段協議仍有變數 。她指現關注如雙方未有協議，下月15日美方會否進一步加徵關稅 ，相信這輪會針對消費品，這對雙方都有影響，但認為只要雙方仍然在談判便非壞事。

她又估計，中國經濟增長會持續放緩，估計官方明年增長目標會設於約6%，本身則料會放緩到5.7%。她料內地會繼續寬鬆貨幣政策，人行未來半年會降準50至100點子，12月底前料最少會再降準一次，並會續輔以財政政策支持。

瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康預料，明年股市仍會受不明朗因素影響，會採取較中性投資策略。他指在估值偏高，本港經濟和企業盈利較遜色下，明年MSCI香港指數會續跑輸MSCI中國指數。不過，他仍看好受本港經濟周期影響較小，盈利穩定和派息高的股票，例如電訊和公用股。

中國市場方面，他看好受惠內地人均收入上升，消費升級的股票，如體育用品、啤酒和教育股，以及隨5G設備需求上升，較看好相關上游企業。他又指互聯網行業經過2年大幅投資後，料明年投資會放緩和毛利率回升，故同樣看高一線。

記者：王俊騏

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