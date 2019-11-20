討好執政者，本來只是個在幕後發功的持份者（stakeholder）遊戲，沒有必要向外界交代，但隨着執政者的要求越來越刁蠻和固執，商界就需要頻頻「交功課」，令愛國變成一個公關（PR，Public Relations）差事，形於外，畫公仔要畫出腸。

如果要把劃分等級，Lv 1 當然是課金，真金白銀捐錢支持親中政黨，這種做法多年行之有效，一來香港在沒有政黨法，政黨無需披露資金來源，商家顧慮自然少一點，可以畀兩家茶禮，同時支持泛民和保皇，做牆頭草。

但隨着今次商家群起反對《逃犯條例》，執政者似乎覺得大部分香港商家也「養唔熟」，要求他們提升至 Lv2，齊齊登報示愛，呼喊「止暴制亂」，盛傳全國政協主席汪洋做「訓導主任」，審批文案，但越做越濫，做了等於無做。

正所謂「要贏人，先要贏自己」，升上 Lv3 的就有信和（0083）主席黃志祥，在理工大學附近的尖東麼地道，親自下車，身穿西裝蹲下身拾磚頭，被湯文亮「巧合地」拍下並放上Facebook，並迅速成功「出口轉內銷」，在微博大獲好評，在香港人眼中似乎無褒無貶，但不重要，因為受眾明顯不是香港人。

今時今日，千億富豪要蹲身執磚，並不稀奇，更有人東施效顰，未夠半日，一度因為拒絕警察進入海港城而觸怒內地人的會德豐（0020）主席吳宗權，就現身德輔道中拾磚頭和木板，披甲上演「愛比暴力強」。

之所以形容他東施效顰，是因為吳宗權那張skin head照片，「擺拍」味濃，筆者略懂攝影，判斷該照片由專業相機，長焦距拍攝，加上這照片突然在《蘋果》財經版出現，未知是否「放料」；而黃志祥那張照片只是由手機所拍下，一式兩張，一張由湯文亮所張貼，另一張則由「網民」提供，演繹手法比較自然。

這個年頭，商界要向政權示好，似乎不再簡單，要突圍獲官媒賞識，往往需要扭盡六壬，各出奇謀，由以前躲在幕後做不見光的交易，到今天公開「亮劍」，其實也盡顯香港富豪的唏噓。

大灣區國舅

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