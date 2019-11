中環人一洗不問世事形象的「和你lunch」行動已經堅持了超過一星期,今日網上更流傳數份「CLS」的報告,以「lunch with you 12:30 every weekday(和你lunch每日12點半)」為題,封面有「Save Our Children(救救我們的孩子)」、「Police Brutality (暴行)」等字句,配以警察在商業區背景下舉槍發射及示威者以雨傘抵擋水炮車的圖畫。

由於報告封面驟眼看與中信里昂(CLSA)的報告格式極為相似,幾可亂真,流出不久即在網上瘋傳。

雖然該圖像真度極高,但仔細睇就會發現,左上角中信里昂原來「CLSA」的位置,改為「CLS」(不解釋,明就明),A字則由示威者常用的網上平台連登的icon,人稱為連登狗(連狗)取代!

報告更用中環「巴打、絲打(Central Bro&Sis)」稱呼中環人,詳列「五大訴求、缺一不可」,又有一幅警暴指數爆標的圖表,催淚彈警號標誌,stock code位則詳列「721」、「831」、「1111」等日子發生的暴力或開槍事件,明顯是網民改圖或示威者設計文宣。

事實上,小記收到此圖都心中懷疑,中信證券2013年收購里昂證券亞洲業務,現在已是中資一員,又怎可能如此大膽公然呼籲中環人「和你lunch」、重申五大素求,更豈會如斯大膽談警暴。只是在信任已失的後真相時代,是非難辨,曲直難分,難免一時令人誤會。

花生醬