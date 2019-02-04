美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，港股今早低開157點，最多曾跌289點，低見26804點，高位則跌142點報26951點。恒指半日跌169點或0.63%，報26924點，成交金額329億元；國指跌63點或0.6%，報10632點。走勢上，恒指跌穿10天線(26941點)及100天線(26889點)，半日收市企穩100天線。

瑞聲（2018）升2.74%，收報58.05元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌3.59%，收報6.44元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.17%，收報58.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；友邦（1299）跌1.7%，收報78.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

中美就取消關稅的規模磋商，暫未達成共識，加上美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，引發中國外交部稱，中方必將採取有力措施予以堅決反制。貿易股普遍下跌，萬洲（0288）跌3.38%，收報8.29元；申洲國際（2313）跌0.93%，收報106元；創科實業（0669）跌1.62%，收報60.55元；瑞聲（2018）升2.74%，收報58.05元；舜宇（2382）跌1.54%，收報127.8元。

地產股亦下跌，恒地（0012）跌0.52%，收報38.05元；新地（0016）跌0.18%，收報110.6元；新世界發展（0017）升0.19%，收報10.8元；長實集團（1113）跌0.65%，收報53.55元；信置（0083）升0.17%，收報11.68元。港鐵（0066）跌0.8%，收報43.5元。

傳阿里巴巴（9988）初步指導價定在每股176元，低於招股價上限的188元，亦較阿里巴巴昨日收市價低，騰訊（0700）跌0.06%，收報336.4元。

內房股大多向上，潤地（1109）升1.17%，收報34.65元；碧桂園（2007）跌1.43%，收報11.02元；中海外（0688）升0.57%，收報26.65元。

西班牙財經報章《五日報》昨日指，港交所（0388）、泛歐交易所（Euronext）、德意志交易所（Deutsche Börse）及瑞交所（SIX）均有意收購西班牙交易所（BME），而暫時以瑞交所31億美元的作價佔優。港交所跌0.79%，收報249.8元。

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