美參議院《香港人權與民主法案》，特區政府表示極度遺憾，另外，中美亦正就貿易協議討價還價，港股今早低開157點或0.58%，報26936點，成交金額14億元；國指今早低開70點或0.67%，報10625點。

中移動（0941）升0.88%，收報62.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；旺旺（0151）跌2.69%，收報6.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.88%，收報78.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

外電報道，美中兩國正以6個月前功虧一簣的協議文本為基礎，談判在第一階段的貿易協議中應多大程度上取消加徵的關稅。而美國副總統彭斯亦指，如果暴力對待香港抗議示威將「很難」達成貿易協議。貿易股方面，萬洲（0288）跌1.05%，報8.49元；申洲國際（2313）無升跌，報107元；創科實業（0669）跌0.89%，報61元；瑞聲（2018）跌1.06%，報55.9元；舜宇（2382）跌1.39%，報128元。

西班牙財經報章《五日報》昨日指，港交所（0388）、泛歐交易所（Euronext）、德意志交易所（Deutsche Börse）及瑞交所（SIX）均有意收購西班牙交易所（BME），而暫時以瑞交所31億美元的作價佔優。港交所開市跌0.71%，報250元

據報，阿里巴巴（9988）將香港IPO指導價定在176元左右。騰訊（0700）跌0.3%，報335.6元。

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