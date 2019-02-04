美股走勢各異，三大指數屆乎跌0.06%至升0.24%，港股ADR則跌185點或0.69%，報26908點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.41%，折合報335.21元；匯控（0005）跌0.39%，折合報58.62元；建行（0939）跌0.87%，折合報6.36元。

美股收市後，美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，提出法案的共和黨議員魯比奧指，中國近年不斷侵蝕香港自治及自由，企圖在香港推行「一國一制」，施行北京的制度。根據參議院通過的這項法案，美國將按照美國法律每年對香港的特殊地位進行審核，並對其自治程度進行評估。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員。而參議院同樣一致通過另一項法案，禁止向香港警察出口特定軍火，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。

今日焦點股份可留意：

外電報道，美中兩國正以6個月前功虧一簣的協議文本為基礎，談判在第一階段的貿易協議中應多大程度上取消加徵的關稅。而美國副總統彭斯亦指，如果暴力對待香港抗議示威將「很難」達成貿易協議。留意貿易股。

西班牙財經報章《五日報》昨日指，港交所（0388）、泛歐交易所（Euronext）、德意志交易所（Deutsche Börse）及瑞交所（SIX）均有意收購西班牙交易所（BME），而暫時以瑞交所31億美元的作價佔優。

據報，阿里巴巴（9988）將香港IPO指導價定在176元左右。

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