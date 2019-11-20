港股連續第二日反彈，動力提升。恒指昨低開後最多跌75點、低見26,605點回升，以全日高位收市，收報27,093點，升412點或1.55%；國指升1.33%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.45%、1.35%，中小股也跟得上。大市成交799億元，略高於60天平均。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率84比16，升逾3%佔上升股份近兩成；陽燭對陰燭為81比19，大市連續兩日超過七成股份上升，昨天上升範圍更廣，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，當中有兩成多的升幅超過2%，食物飲品、家居用品升逾3%表現最強，其次科技器材、工業製品升逾2.5%，各有八成或以上股份上升。

業績有不足 旺旺6.5元以下始考慮

食品股周黑鴨（1458）急升逾兩成停牌，拉動食品行業升勢；不過，撇除該股，行業亦升逾2%。旺旺（0151）昨天中午公布半年度（截至9月底止）業績，股價大幅反彈，一口氣收復10天線、20天線及50天線，創出年內新高。旺旺上半年度純利按年增長逾18%，好過預期；期內收入升幅小於1%，毛利率改善，按年提高4.4個百分點至48.9%；促銷資源有效控制，分銷成本下降，但被研發及員工成本上升所抵消。

上月底提到旺旺半年業績值得憧憬，昨天公布的大數確實有驚喜。不過，旺旺半年收入增長疲弱，部分受到調整低毛利率產品及天氣因素影響；新產品及新興銷售渠道帶來的動力仍有待觀察。股價方面，該股日前跌穿並低收50天線之下，由於業績仍有不足地方，若已止蝕則不用急於追貨，可待回落至6.5元以下才作考慮。

H&H現水平吸納值博

昨天食品股中以乳品股表現強勢，蒙牛（2319）、澳優（1717）、H&H國際（1112）皆受到追捧；H&H仍處於低位，業績有望改善，可以留意。H&H今年首3季收入按年升3%；核心嬰幼兒營養及護理用品收入呈較快速增長，上升超過一成，當中包括Healthy Times品牌有機嬰幼兒配方奶粉產品於中國的收入升兩成半；第三季包括中國的幾個市場推出全新的益生菌滴劑產品帶來動力。此外，中國實施新的電子商務法，令個人代購商減少的影響持續，H&H成人營養及護理用品的收入下跌，但相信透過強大新產品組合，有助中國銷售恢復動力。

股價方面，H&H早前大幅反彈，受制36元阻力回落，惟於20天線初見支持，整固完成後有望再挑戰35元水平，以低收30元止蝕，現水平吸納具值博率。

[劉思明 數據尋寶]