澳門統計暨普查局資料顯示，今年第3季旅客不包括博彩的總消費有152億元（澳門元，下同），按年跌17.2%；留宿旅客及不過夜旅客消費分別佔121.9億及30.1億元，分別減少20%及3.2%。今年首三季旅客總消費共478.3億元，較2018年同期減少6.7%；留宿旅客佔373.9億元，按年減少9.4%，不過夜旅客在入境數目大增30.6%帶動下，總消費達104.5億元，錄得4.6%增幅。

季內，旅客人均消費達1532元，按年減少24.9%，為連續第四季度下跌。當中以韓國旅客人均消費最高，達2037元，按年上升17.5%。其餘國家或地區的人均消費均下跌。内地旅客人均消費大跌26.7%，只有1691元，其中個人遊旅客消費下跌13.8%至2172元。新加坡、日本、香港及台灣旅客人均消費分別達1842元、1805元、969元及1339元，按年減少17.4%、6.6%、16.2%及21.7%。來自澳洲、英國及美國的旅客人均消費則為1608元、1171元及993元，亦錄得同比減幅。

留宿旅客人均消費為2545元，按年跌19.1%，新加坡及內地的人均消費分別為2899元及2766元，分別下跌16.7%及20.4%。不過夜旅客人均消費同比減少21.6%至587元，當中内地旅客只消費683元，跌23.2%。

在消費類別方面，旅客消費主要用於購物，佔比45.2%，住宿佔比為26.9%，餐飲則佔20.5%。旅客人均購物消費同比減少32.5%至693元；購買化妝品及香水達219元，手信食品費用達218元，分別跌35.4%及13.5%。按訪澳目的統計，參加會展的旅客人均消費大升67.4%至4319元，主要是消費較高的內地會展旅客增加，及2018年同季基數較低所致。為度假及購物訪澳的旅客消費額分別為2231元及2044元，分別跌20.7%及11.3%。

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