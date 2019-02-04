根據《路透社》報道指，私募基金KKR在出售新加坡Goodpack，正向包括長江基建（1038）、瑞典EQT、黑石招手，索價最少20億新加坡元（115.05億港元）招手。除此之外，市場亦盛傳包括麥格理基建及房地產、Stonepeak基建公司，均對投資Goodpack有興趣。

KKR、EQT、黑石、麥格理、Stonepeak均拒絕評論，長建則未見即時回覆。據報道引述消息指，是次競購將於12月份進行，並指已有若干對Goodpack感興趣的財團，已與KKR接觸及了解。此前KKR是於2014年以作價14億坡元（80.54億港元）收購Goodpack，並完成收購後隨之將Goodpack除牌。

Goodpack是以新加坡為基地的環球物流方案供應商，早於1990年成立，並於2000年上市，在全球有5000個收發點，在80個國家經營，並有400萬個貨箱可供回流使用。其方案主要服務橡膠、食品、零件、化學品及消費品市場。

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