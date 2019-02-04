港股連升三日，累升770點，中美貿易談判傳遇阻，恒指今早低開9點，但人行昨日下調7天期回購利率5點子，今早亦再度投放1200億元作逆回購操作，推低銀行間隔夜回購利率，港股、A股齊齊受惠上升。恒指以全日高位收市。

恒指收市升412點或1.55%，報27093點，成交金額799億元，較昨日上升13%；國指升140點或1.33%，報10696點。走勢上，恒指一舉升穿50天(26664點)、100天（26905）、10天(27017點)及20天線(26989點)。

瑞聲（2018）升6.1%，收報56.5元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌0.52%，收報15.26元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2%，收報336.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；中海油（0883）跌0.33%，收報12.02元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

旺旺（0151）中期多賺18.4%至16.15億元，收市升4.54%，收報6.68元。

抗爭未完，不過，部份理大抗爭者選擇離開理大被捕，理大內發生大規模傷亡的可能性降低，本地地產股反彈，但亦宜留意其後事態發展。恒地（0012）升2.14%，收報38.25元；新地（0016）升1.47%，收報110.8元；新世界發展（0017）升1.89%，收報10.78元；長實集團（1113）升2.76%，收報53.9元；信置（0083）升2.46%，收報11.66元。港鐵（0066）升1.39%，收報43.85元。

美國商務部將華為臨時許可證延長90天，將使運營商能夠繼續為美國某些最偏遠地區的客戶提供服務，不過，據報美國總統特朗普拒絕逐步取消關稅，貿易股方面，萬洲（0288）升2.26%，收報8.58元；申洲國際（2313）升1.81%，收報107元；創科實業（0669）升3.01%，收報61.55元；瑞聲（2018）升6.1%，收報56.5元；舜宇（2382）升5.1%，收報129.8元。

壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，股東應佔虧損仍然高達3.12億元，按年增加8.87%。期內不派息。收報0.275元，跌12.6%。

星火同盟在facebook上公布，其匯豐銀行賬戶將於本周四（21日）後停止運作。匯控（0005）升1.12%，收報58.85元。

優品360（2360）主席林子峰指，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店開始，估計整體零售行業收入以雙位數下跌。又認為政府應該成立獨立調查委員會，向港人解釋。收報2.32元，升0.87%。

彭博分析官方數據後指，蘋果自秋季發布新手機後，今年9月及10月間在中國銷售超過1000萬部iPhone，出貨量按年增長超過6%。瑞聲升6.1%，收報56.5元。

內地減逆回購利率，憧憬利息成本下降。內房股方面，潤地（1109）升2.54%，收報34.25元；碧桂園（2007）升2.38%，收報11.18元；中海外（0688）升1.53%，收報26.5元。

阿里巴巴（9988）接近上市，騰訊（0700）升2%，收報336.6元。

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