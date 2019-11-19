H&H國際跌至20天線有支持 整固後有望再突破

恒指低開曾跌過75點，低見26605點回升，早市最多升287點，高見26968點，半日收報26907點，升226點或0.85%；國指升0.77%。大市半日成交403億元。

醫藥、科技股做好，石藥（1093）瑞聲（2018）升逾4%；內房股潤地（1109）碧桂園（2007）升逾2%。本地地產收租股繼續反彈，九倉置業（1997）長實（1113）升近2%。教育、物業管理股、金屬礦石、紙業、服飾食品股均向好。

H&H國際（1112）今年首3季收入按年3.2%，核心的嬰幼兒營養及護理用品收入保持較快速增長，上升超過一成，當中包括Healthy Times品牌有機嬰幼兒配方奶粉產品於中國的收入升兩成半；第三季包括中國的幾個市場推出全新的合生元益生菌滴劑產品帶來動力。雖然集團成人營養及護理用品業務的收入下跌，受到中國實施新的電子商務法，令個人代購商減少，以及澳洲業務持續下滑影響；不過，透過強大新產品組合，有助中國銷售恢復增長動力。

走勢上，H&H早前大幅反彈逼近36元回落，跌至20天線初見支持，整固後仍有望再挑戰35元水平，倘低收30元可先行止蝕，現水平具值博率。

劉思明

明報資深評論員