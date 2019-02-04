恒指連續第二日反彈，今早低開9點後最多曾倒升287點，高見26968點，逼近10天(26998點)及20天線(26980點)，並重上50天線(26660點)，恒指半日升226點或0.85%，報26907點，成交金額402億元；國指升81點或0.77%，報10637點。走勢上10天線亦跌穿20天線。

石藥（1093）升4.38%，收報21.45元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1%，收報11.94元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。騰訊（0700）升1.58%，收報335.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。

理大抗爭者獲得救治，避免爆發大規模人道危機，本地地產股反彈，但亦宜留意其後事態發展。地產股方面，恒地（0012）升1.07%，收報37.85元；新地（0016）升0.73%，收報110元；新世界發展（0017）升1.32%，收報10.72元；長實集團（1113）升1.72%，收報53.35元；信置（0083）升1.58%，收報11.56元。

美國商務部將華為臨時許可證延長90天，將使運營商能夠繼續為美國某些最偏遠地區的客戶提供服務，不過，據報美國總統特朗普拒絕逐步取消關稅，貿易股方面，萬洲（0288）升0.95%，收報8.47元；申洲國際（2313）升1.81%，收報107元；創科實業（0669）升1.26%，收報60.5元；瑞聲（2018）升4.04%，收報55.4元；舜宇（2382）升3.4%，收報127.7元。

壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，股東應佔虧損仍然高達3.12億元，按年增加8.87%。期內不派息。收報0.285元，跌9.5%。

星火同盟在facebook上公布，其匯豐銀行賬戶將於本周四（21日）後停止運作，將會暫時停止以銀行帳戶形式接收款項。星火指，賬戶內款項已獲安排妥善處理，他們將會以其他方式接收款項，有最新消息會星火平台公布。匯控（0005）升1.12%，收報58.85元。

優品360（2360）主席林子峰指，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店開始，估計整體零售行業收入以雙位數下跌。又認為政府應該成立獨立調查委員會，向港人解釋。收報2.25元，跌2.1%。

彭博分析官方數據後指，蘋果自秋季發布新手機後，今年9月及10月間在中國銷售超過1000萬部iPhone，出貨量按年增長超過6%。瑞聲升4.04%。

評級機構標普指出，以往內房可將非標融資用作前期融資，亦即在項目未達到銷售目標前已拿到錢，並投到新項目。但目前已不能再前融資了，就只能依賴銷售回籠，亦變相需達到預售條件才行，項目周期將由原來數個月拖長至一年以上，影響了房企現金流。內房股方面，潤地（1109）升2.84%，收報34.35元；碧桂園（2007）升2.01%，收報11.14元；中海外（0688）升0.38%，收報26.2元。

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