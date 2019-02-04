內需股中國旺旺（0151）截至九月底的中期純利按年增18.4%至16.15億元人民幣（下同），純利率按年增加2.6個百分點至17.4%，每股基本盈利為0.1299元，派中期息每股0.64美仙，按年增加20.75%。

旺旺中期的收益為93.04億元，按年微增0.6%，毛利按年增10.5%至45.5億元，毛利率為48.9%，按年增加4.4個百分點，是受益於產品結構的優化及大宗原物料使用價格的回落﹔營運利潤按年增15.9%至20.54億元，營運利潤率按年增加2.9個百分點至22.1%。成本方面，銷售貨成本按年跌7.4%至47.54億元。

按產品計，集團米果產品收益按年跌2.1%至18.206億元，主要因利潤率考慮政策調整低毛利率副品牌產量，但米果主品牌按年成長3.4%。

乳品及飲料收益按年增5.5%至49.499億元，佔該分部分益9成以上的「旺仔牛奶」中期收益按年成長達6.6%。

休閒食品方面，收益按年跌6.2%至25.086億元，主要受不利冰品作業之天氣影響，冰品銷售疲軟﹔糖果小類按年成長 7.5%﹔，果凍、豆類及其他小類按年成長1.2%。

各分部中期毛利率，米果類毛利率43.1%，按年增4.1個百分點﹔乳品及飲料類毛利率51%，按年增升4.1個百分點﹔休閒食品類毛利率48.7%，按年增4.6個百分點。

旺旺早市報6.36元，微跌0.47%。