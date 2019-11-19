香港高等法院昨裁定禁蒙面法違憲，其後遭到人大、國務院譴責，本港獨立股評人David Webb指，根據《基本法》第158條規定，人大授權法院自行解釋，人大進一步行動或削弱「兩制」。

對於只有北京才能夠解釋基本法，David Webb認為顯然是不對，因為根據《基本法》第158條「全國人民代表大會常務委員會授權香港特別行政區法院在審理案件時對本法關於香港特別行政區自治範圍內的條款自行解釋」。

David Webb又指，雖然人大是可以根據自己的「解釋」去「覆寫(override)」，但人大一旦如此作，將會破壞香港在所謂「兩制」下的自治。

昨日，香港高等法院裁定《緊急法》賦權特首會同行政會議，在任何危害公安情況訂立規例方面，不符合《基本法》的規定。而禁蒙面法對基本權利的限制超乎合理所需，裁定屬違憲。今日全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，法工委認為憲法和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，特區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會判斷和決定，任何其他機關都無權作判斷和決定。