觀望中美貿易談判，亦觀望本港抗爭活動，以及內地人大法工委、國務院港澳辦對昨日高院判決《蒙面法》發言後的影響。港股今早低開9點或0.04%，報26671點，成交金額22億元；國指今早低開25點或0.24%，報10531點。

申洲國際（2313）升1.33%，報106.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.99%，報11.82元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.27%，報79.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；工行（1398）跌1.22%，報5.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

美國商務部將華為臨時許可證延長90天，將使運營商能夠繼續為美國某些最偏遠地區的客戶提供服務，不過，據報美國總統特朗普拒絕逐步取消關稅，貿易股方面，萬洲（0288）升0.36%，報8.42元；申洲國際（2313）升1.33%，報106.5元；創科實業（0669）跌0.75%，報59.3元；瑞聲（2018）升0.28%，報53.4元；舜宇（2382）升0.49%，報124.1元。

壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，股東應佔虧損仍然高達3.12億元，按年增加8.87%。期內不派息。開市報0.265元，跌15%。

星火同盟在facebook上公布，其匯豐銀行賬戶將於本周四（21日）後停止運作，將會暫時停止以銀行帳戶形式接收款項。星火指，賬戶內款項已獲安排妥善處理，他們將會以其他方式接收款項，有最新消息會星火平台公布。匯控（0005）跌0.34%，報58元。

優品360（2360）主席林子峰指，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店開始，估計整體零售行業收入以雙位數下跌。又認為政府應該成立獨立調查委員會，向港人解釋。開市報2.21元，跌3.9%。

彭博分析官方數據後指，蘋果自秋季發布新手機後，今年9月及10月間在中國銷售超過1000萬部iPhone，出貨量按年增長超過6%。瑞聲升0.28%，報53.4元。

評級機構標普指出，以往內房可將非標融資用作前期融資，亦即在項目未達到銷售目標前已拿到錢，並投到新項目。但目前已不能再前融資了，就只能依賴銷售回籠，亦變相需達到預售條件才行，項目周期將由原來數個月拖長至一年以上，影響了房企現金流。內房股方面，潤地（1109）跌0.15%，報33.35元；碧桂園（2007）跌0.92%，報10.82元；中海外（0688）跌0.77%，報25.9元。

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