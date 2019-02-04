美股窄幅波動，三大指數微升0.05%至0.11%，港股ADR則跌121點或0.46%，報26560點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.59%，折合報328.07元；匯控（0005）升0.18%，折合報58.3元；建行（0939）跌0.76%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

美國商務部將華為臨時許可證延長90天，將使運營商能夠繼續為美國某些最偏遠地區的客戶提供服務，不過，據報美國總統特朗普拒絕逐步取消關稅，留意貿易股表現。

壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，股東應佔虧損仍然高達3.12億元，按年增加8.87%。期內不派息。

星火同盟在facebook上公布，其匯豐銀行賬戶將於本周四（21日）後停止運作，將會暫時停止以銀行帳戶形式接收款項。星火指，賬戶內款項已獲安排妥善處理，他們將會以其他方式接收款項，有最新消息會星火平台公布。留意匯控。

優品360（2360）主席林子峰指，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店開始，估計整體零售行業收入以雙位數下跌。又認為政府應該成立獨立調查委員會，向港人解釋。

彭博分析官方數據後指，蘋果自秋季發布新手機後，今年9月及10月間在中國銷售超過1000萬部iPhone，出貨量按年增長超過6%。留意瑞聲（2018）。

評級機構標普指出，以往內房可將非標融資用作前期融資，亦即在項目未達到銷售目標前已拿到錢，並投到新項目。但目前已不能再前融資了，就只能依賴銷售回籠，亦變相需達到預售條件才行，項目周期將由原來數個月拖長至一年以上，影響了房企現金流。留意內房。